Après la Serie A et le rugby, les classiques italiennes menacées par le coronavirus? «Pas de plan B»

Football, basket, rugby et maintenant cyclisme: en proie à une épidémie de coronavirus, l’Italie voit la plupart de ses événements sportifs reportés ou menacés d’annulation.

Le Nord de l’Italie a été marqué, au niveau sportif, par l’annulation de toutes les compétitions sportives prévues dimanche. Plusieurs matches de Serie A en football ont aussi été remis en raison de l’expansion du Coronavirus détecté dans la région alors que l’organisateur de Milan-Sanremo avoue qu’il n’y aura pas de plan B si la Primavera devait être annulée.

Atalanta Bergame-Sassuolo, Hellas Vérone-Cagliari, Inter Milan-Sampdoria Gênes puis Torino-Parme n’ont pu avoir lieu dimanche. Plusieurs Belges comme Timothy Castagne, Radja Nainggolan ou encore Romelu Lukaku n’ont donc pas pu jouer.

+ LIRE AUSSI | Coronavirus: quatre matches de Serie A reporté dimanche par crainte de la maladie virale

Le Comité olympique italien (CONI) avait indiqué avoir demandé, sur instruction du gouvernement, le report de toutes les compétitions sportives prévues dimanche dans les régions de Lombardie et de Vénétie ainsi qu’à Turin, dans le nord du pays, où ont été recensées la majorité des nouvelles contaminations. Turin, où devait se disputer le match reporté dimanche, se trouve dans la région du Piémont, également dans le nord de l’Italie où un cas de nouveau coronavirus y a été confirmé.

Des tests médicaux pour le Barça avant le choc à Naples?

Ce qui place un point d’interrogation sur le choc entre la Juve et l’Inter dimanche prochain. L’idée de disputer les rencontres à huis clos est aussi sur la table, alors que la Juventus se rend à Lyon mercredi en Ligue des Champions.

Et cela vaut également pour Naples, qui reçoit Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ce mardi. Et pour cause, le Barça sera soumis à des examens médicaux dès son entrée sur le territoire italien, d’après la chaîne ESPN.

Ainsi, joueurs et les membres du staff devront prendre leur température à leur arrivée à Naples. En cas d’alerte durant le court séjour italien du club catalan, le joueur ou membre du staff concerné serait envoyé à l’hôpital par précaution.

Milan-San Remo et Tirreno-Adriatico menacés d’annulation

Pour ce qui est du cyclisme et Milan-Sanremo prévu le 21 mars, la menace d’une annulation existe. Mauro Vegni, directeur de RCS Sport, la société organisatrice de la Primavera et du Giro dont le départ est prévu le 9 mai depuis Budapest, s’est dit très préoccupé par la situation. «Et il n’y a pas de plan B», a-t-il confié au Corriere della Sera et à la presse à Dubaï où il assiste au Tour des Emirats Arabes Unis.

Si les autorités maintiennent le blocus pour le sport à Milan et en Lombardie, nous serons contraints d’annuler.

«Nous sommes très préoccupés par la situation en Italie. Notre première préoccupation concerne Tirreno-Adriatico (du 11 au 17 mars, ndlr) et surtout Milan-Sanremo. Si les autorités maintiennent le blocus pour le sport à Milan et en Lombardie, nous serons contraints d’annuler. Cela ne rime à rien de déplacer la course de 20 ou 50km, le parcours est le même depuis 110 ans. Nous verrons comment cela va évoluer et j’espère que le pic va baisser. S’il ne baisse pas non plus en vue du Tour d’Italie et que les mesures restent ce qu’elles sont, le risque existe là aussi pour le Giro.»

Milan-Sanremo, dont la première édition remonte à 1907, n’avait pu se tenir en 1916, 1944 et 1945 en raison de la guerre.

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, les Strade Bianche ne semblent pas être compromises pour le moment puisque la course, remportée en 2018 par Tiesj Benoot, se déroule en Toscane, loin des régions touchées.

Contactés par le journal L’Equipe, les organisateurs du Tour d’Italie (9 au 31 mai) estiment eux qu’il est trop tôt pour se prononcer au sujet de la tenue ou non du Giro.

Plusieurs rencontres de rugby reportées

Deux matches du Pro14 de rugby, compétition de clubs opposant des équipes britanniques, italiennes et sud-africaines, qui devaient se tenir ce week-end en Italie, ont été reportés à une date ultérieure du fait de la progression du nouveau coronavirus dans le pays, ont annoncé lundi les organisateurs.

Les deux matches en question devaient opposer samedi le Zebre Rugby, franchise italienne basée à Parme, au club gallois des Ospreys et le Benetton Trévise aux Irlandais de l’Ulster.

Trévise est une ville de la région Vénétie, où ont été détectés le plus grand nombre de cas (27 cas dont un mort) après la Lombardie alors que Parme est située en Emilie-Romagne, région voisine de la Lombardie et de la Vénétie.

Un cordon sanitaire était en place lundi autour de onze villes du nord de l’Italie pour endiguer la propagation du coronavirus, qui y a déjà fait cinq morts.

Le match du Tournoi des six nations féminin entre l’Italie et l’Ecosse, prévu ce dimanche, a également été reporté à une date ultérieure.

Le monde du basket s’inquiète aussi

Les autres sports sont touchés aussi. En Euroligue féminine de basket par exemple, Schio doit accueillir les Hongroises de Sopron mercredi. Le match de championnat des Italiennes a été remis dimanche et le club hongrois a enjoint ses supporters à ne pas faire le déplacement en Italie mercredi.

La FIBA, la fédération internationale, est en discussion étroite avec les autorités et les clubs concernés. Elle communiquera les décisions prises s’il y a lieu, a expliqué la FIBA lundi.

En Euroleague aussi chez les messieurs, la Lituanie s’est dite préoccupée par le match que Zalgiris Kaunas doit jouer contre Milan vendredi. Une commission est chargée d’évaluer la situation.