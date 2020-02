Des milliers de personnes pour les cortèges du Rosenmontag, à Eupen et La Calamine

Des milliers de personnes ont assisté ce lundi aux traditionnels cortèges carnavalesques du «Rosenmontag» ou lundi des roses de La Calamine et d’Eupen. Ces cortèges clôturent les festivités du carnaval rhénan.

S’il y avait plusieurs cortèges en Communauté germanophone ce lundi, ce sont les défilés carnavalesques d’Eupen et de la Calamine qui ont rassemblé le plus de spectateurs mais aussi de participants.

Rien qu’à La Calamine, ils étaient environ 3 000 à défiler dans les rues. Pour la première fois depuis 1949, il n’y avait cependant pas de prince carnaval à la tête du folklore calaminois, faute de candidat. Ce sont donc les anciens princes qui sont venus à la rescousse pour assurer l’ambiance.

À Eupen, 135 groupes et chars ont pris part au cortège tandis qu’ils étaient 94 à La Calamine.

Comme chaque année, les groupes de carnaval ont rivalisé d’inventivité avec des chars les plus originaux et les plus colorés les uns que les autres.

Pour l’occasion, certains se sont même inspirés de l’actualité avec par exemple le Brexit, les hommes déguisés en Reine d’Angleterre et les femmes en son époux, le prince Philippe.

La nature et les animaux étaient également sources d’inspiration pour de nombreux groupes.