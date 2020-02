Eden Hazard pourrait manquer l’Euro en cas d’opération

Dilemme cornélien pour le Belge et le staff médical du Real. AFP

Eden Hazard va peut-être devoir passer sur le billard après sa nouvelle blessure. Si c’est le cas, son Euro avec les Diables serait en grand danger.

Souffrant d’une fissure du péroné distal droit occasionnée lors de la défaite du Real contre Levante samedi soir (1-0), Eden Hazard a rechuté après une première blessure qui l’avait déjà écarté des terrains pendant plus de 80 jours.

Cette nouvelle blessure serait également en lien avec la fracture de la cheville occasionnée en juin 2017, lors d’un entraînement des Diables.

Du coup, le staff médical du Real Madrid hésite: simple traitement ou opération? En novembre, la blessure infligée par son compatriote Thomas Meunier avait débouché sur un traitement conservateur. Mais cette rechute dans la même zone du pied pourrait pousser les médecins de la Casa Blanca à privilégier l’autre option selon le quotidien espagnol AS.

En cas de passage sur le billard, Eden serait absent environ trois mois. Cela permettrait au Real de mettre Hazard dans les meilleures dispositions pour la saison 2020-2021 mais cela compromettrait grandement l’Euro du Brainois. Même s’il venait à être rétabli juste avant le début de la compétition, il n’aurait aucun rythme dans les jambes.

À l’opposé, en cas de simple traitement, Hazard serait de retour dans deux mois et au maximum deux mois et demi. Il pourrait ainsi disputer les derniers matches de Liga et de Ligue des champions, si le Real se qualifie, évidemment.

Affaire à suivre, donc, mais il ne va pas sans dire que le staff des Diables rouges plaidera pour éviter à son capitaine de passer par la case opération. La balle est dans le camp du staff médical des Merengues...

«Il aura certainement des obligations vis-à-vis de son club qui est son premier employeur aujourd’hui. C’est un peu la difficulté du médecin de club vis-à-vis de l’équipe nationale», déclarait Pierre Diverse, ancien chirurgien orthopédiste du Standard au micro de Complètement Foot, ce dimanche sur Vivacité.