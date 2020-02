Le numéro 1722 réactivé en prévision de nouvelles rafales de vent

Le SPF Intérieur a réactivé le numéro 1722 pour les situations non urgentes ce lundi après-midi en raison d’un avertissement de l’Institut royal météorologique (IRM).

La désactivation du numéro 1722 n’aura donc duré que quelques heures ce lundi. Et pour cause, l’IRM a fourni de nouvelles prévisions météorologiques au SPF Intérieur à la mi-journée: des rafales de vent allant jusqu’à 70 km/h localement, en particulier en Flandre occidentale, voire 80 km/h à la côte, sont annoncées. Les autorités ont donc réactivé le 1722.

La précédente activation, pour le passage de la tempête Ellen, a généré 1.275 appels. Liège est la province wallonne qui a dénombré le plus d’appels (133). Viennent ensuite la province de Hainaut (58), de Namur (46), du Brabant wallon (28) et de Luxembourg (20). La Flandre occidentale a généré, de loin, le plus d’appels (468) sur le territoire belge et Bruxelles le moins d’appels (15).

Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centrales d’urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. Il ne s’agit pas d’un numéro d’urgence. Seuls les numéros 112 (pompiers, ambulance) et 101 (police) sont des numéros d’urgence. Le numéro 112 ne doit donc être composé que si une vie est potentiellement en danger.