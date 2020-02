Critérium du Dauphiné: beaucoup de montagne, mais pas de chrono pour l’édition 2020

L’édition 2020 du Critérium du Dauphiné, dont le parcours a été dévoilé ce lundi, sera propice aux grimpeurs. En effet, plusieurs grands cols figurent au menu alors qu’il n’y aura ni prologue ni contre-la-montre, une première dans l’histoire de l’épreuve, fondée en 1947.

Le départ du Critérieum du Dauphiné sera donné le 31 mai de Clermont-Ferrand. L’arrivée est prévue le 7 juin à Megève, dans le massif du Mont-Blanc.

«Un concentré de montagne», a prévenu son organisateur Christian Prudhomme lors de la présentation ce lundi à Lyon. À un mois du Tour de France, les grimpeurs trouveront avec l’arrivée au col de Porte le jeudi, la Madeleine le lendemain sur la route de Saint-Martin-de-Belleville, la montée de Bisanne le samedi et le final en circuit autour de Megève, par Romme et la Colombière, un terrain idéal pour répéter leurs gammes. Des grimpeurs qui partiront d’ailleurs avec les faveurs des pronostics vu l’absence de toute épreuve chronométrée.

«Pour éviter de figer les positions et laisser ouvertes toutes les options tactiques», a expliqué Christian Prudhomme. L’an passé, Wout van Aert s’était adjugé le chrono du Critérium à Roanne.

Parmi les coureurs ayant confirmé leur présence, on retrouve le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui viendra avec ses coéquipiers néerlandais Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk, le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic), l’Espagnol Mikel Landa (Bahrain-McLaren) ainsi que les Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).