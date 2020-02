Un arbitre surpris à utiliser son smartphone dans la camionnette du VAR en plein match

Bram Van Driessche et l’un de ses assistants ont été pris en flagrant délit durant le match Gand - Saint-Trond.

Dans la tourmente lors du choc entre Bruges et Charleroi pour une poussée non sifflée avant le but de Balanta, le VAR continue de faire polémique de semaines en semaines. Et cette image insolite, captée durant Gand - Saint-Trond et remarquée par nos confrères de Sporza, ne va pas améliorer la cote de popularité de l’outil.

En pleine rencontre, les caméras de télévision ont surpris Bram Van Driessche en train d’utiliser son smartphone dans la camionnette du VAR alors que son assistant était également en train de surfer sur son ordinateur portable.

Lorsqu’ils ont remarqué qu’ils étaient filmés, ils ont rapidement caché téléphone et ordinateur.

Betrapt! Videoref Bram Van Driessche moffelt snel zijn smartphone weg wanneer hij merkt dat hij in beeld ishttps://t.co/fKEwCt99jA #gntstv #gntstvv #jpl ?? pic.twitter.com/omkdNclECe — sporza (@sporza) February 23, 2020

La saison dernière, il avait été décidé que l’arbitre vidéo et le quatrième arbitre pourraient avoir un contact par téléphone si les autres moyens de communication ne fonctionnaient pas. Mais au vu de leur rapidité à cacher leurs appareils, cela ne semblait pas être le cas ce dimanche.