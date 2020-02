Le débrief sportif du week-end: Hazard rechute | Anderlecht cartonne | Evenepoel irrésistible

© Belga, AFP et Photo News

Score de tennis pour Anderlecht face à Eupen, Evenepoel écrase le Tour de l’Algarve, Eden Hazard de nouveau blessé, Tyson Fury nouveau roi des lourds et nos basketteurs en forme: voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Foot belge

Bruges et le Standard n’ont eu besoin que d’un but

Leader du championnat belge, Bruges a encore un peu plus consolidé son leadership en battant Charleroi par le plus petit écart (1-0). Un but rapide de Balanta a permis aux Blauw en Zwart de s’imposer face aux Zèbres.

Le club qui a fait la bonne affaire ce week-end, c’est le Standard. Victorieux de l’Antwerp samedi grâce à un missile d’Oulare (1-0) et profitant de la défaite carolo, les Rouches se sont emparés de la troisième place du classement derrière Gand (à égalité de points avec Charleroi).

Soirée de gala pour Anderlecht

Encore en course pour les play-off 1, Anderlecht a livré un festival offensif contre Eupen (6-1). Face à des Pandas réduits à dix dès le quart d’heure, les Mauves ont déroulé avec notamment le premier but de Kompany depuis son retour dans son club formateur.

Côté mouscronnois, c’est un week-end à oublier. L’Excel s’est incliné à domicile contre le Cercle de Bruges et a relancé les Brugeois dans la course au maintien (0-1).

Déception pour Virton

En D1B, Virton a dit adieu à ses dernières ambitions de titre. Les Gaumais se sont inclinés à Westerlo (2-1). Le match à rejouer contre le Beerschot le lundi 2 mars comptera donc pour du beurre.

Cyclisme

Evenepoel survole la concurrence, Teuns s’adjuge un chrono

Sur les routes du Tour d’Algarve, Remco Evenepoel a encore fait le show. Le prodige belge a remporté deux étapes (dont le chrono final) et le classement général devant Maximilian Schachmann et Miguel Angel Lopez.

En Andalousie, c’est Jakob Fuglsang qui a remporté la victoire finale mais le Belge Dylan Teuns s’est illustré dans la dernière étape en remportant le contre-la-montre individuel.

Du côté du tour des Alpes-Maritimes et du Var, c’est le Colombien Nairo Quintana qui s’est imposé.

Football étranger

Nouvelle tuile pour Eden Hazard

Du côté de nos Diables expatriés, la mauvaise nouvelle nous vient de Liga. À peine revenu de blessure, Eden Hazard a rechuté. Victime d’une fissure au péroné, il sera écarté des terrains pendant deux mois. Une tuile pour le Real, battu par Levante ce samedi, et les Diables, à quelques mois de l’Euro.

Januzaj et Limbombe buteurs

D’autres Belges étaient en action ce week-end. Adnan Januzaj (Real Sociedad) et Anthony Limbombe (Nantes) se sont notamment distingués en marquant pour leurs équipes respectives.

En Angleterre, plusieurs chocs mettaient aux prises des Diables ce week-end. De Bruyne et City sont sortis vainqueurs de leur affrontement face aux Foxes de Tielemans et Praet (1-0) tandis que Chelsea, sans Batshuayi, a remporté le derby face aux Spurs de Vertonghen et Alderweireld.

Quelques jours avant de recevoir Bruges à Old Trafford pour le match retour de l’Europa League, Manchester United a déroulé contre Watfordet Kabasele (3-0). Même topo pour les Wolves de Dendoncker face à la lanterne rouge.

On peut également signaler le succès de Dortmund (0-2), avec Witsel et Hazard titulaires, et la lourde défaite de Boyata et Lukebakio avec Berlin. Toujours en Bundesliga, Koen Casteels a gardé ses filets inviolés lors du carton de Wolfsburg face à Mainz (4-0).

Le coronavirus perturbe la Serie A

En Italie, le week-end a été perturbé par l’épidémie de coronavirus. Ainsi, quatre matches ont été reportés dont ceux de l’Atalanta, où évolue Castagne, et de l’Inter Milan de Romelu Lukaku.

La Lazio de Proto et Jordan Lukaku, restés sur le banc, s’est elle imposée au Genoa (2-3).

Messi et Ronaldo en mode record

Face à Eibar, Lionel Messi a fait étalage de toute sa classe en signant un quadruplé (5-0). Le génie argentin est désormais impliqué dans plus de 1000 buts (buts et assists confondus) avec le Barça et la sélection argentine.

Cristiano Ronaldo a lui fêté le 1000e match de sa carrière par une victoire contre la Spal (1-2). Il a également trouvé le chemin des filets pour la 11e fois d’affilée en Serie A.

Tennis

Ça passe pour Flipkens et Van Uytvanck

Les joueuses belges sont engagées à Doha cette semaine. Et si Flipkens est sortie des qualifications et jouera son premier tour lundi, Alison Van Uytvanck a déjà remporté son premier tour en battant la Slovène Polona Hercog.

La Roumaine Simona Halep a, elle, débloqué son compteur en 2020 en battant Elena Rybakina en finale à Dubaï, là où Kim Clijsters avait fait son retour plus tôt dans la semaine. Celle-ci a d’ailleurs été contrôlée six fois en 2019 avant son come-back.

À Marseille, le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e mondial, a conservé son titre en dominant en deux sets le Canadien Félix Auger-Aliassime.

Boxe

Fury, nouveau «king» des poids lourds

Le Britannique Tyson Fury, surnommé le «Gypsy King», s’est emparé de la ceinture mondiale WBC de boxe dans la catégorie des poids lourds (+90,719 kg).

Il a battu par arrêt de l’arbitre au 7e round le tenant du titre l’Américain Deontay Wilder, invaincu jusque-là, quatorze mois après leur match nul mémorable, samedi au MGM Grand de Las Vegas (Nevada).

Basket

Les Belgian Lions en démonstration

Les Belgian Lions ont dominé la Lituanie 86-65 (mi-temps: 40-21) dans leur premier match de qualification à l’Euro 2021 de basket, vendredi, à Mons. Retin Obasohan a été le meilleur marqueur avec 21 points.

«Ce ne sont pas un ou deux joueurs qui font la différence. Nous avons livré le match quasi parfait, en étant présents dans les duels dès le début, en mettant une grosse intensité au rebond et en défense», soulignait Pierre-Antoine Gillet, auteur de 11 points, 7 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes de jeu.