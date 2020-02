VIDÉO | Warnant B - Racour : Les Warnantois s'imposent malgré un auto-goal plutôt... venteux

En faisant la différence dans le premier acte, Warnant B s’est imposé et quitte la zone rouge où se retrouve désormais Racour.

«Ah vous n’auriez pas dû venir. On enchaîne les tuiles: on doit évoluer avec notre second gardien. Car mon fils (NDLR: Jérôme, le gardien titulaire) a été rappelé au travail…» Dès notre arrivée à Warnant, Dominique Destat, le président racotais, plante le décor. Le match s’annonce compliqué pour les gars de Christophe Mahieu. Ceux-ci décident de commencer avec l’appui du vent. Un choix qui s’avère tout sauf fructueux puisqu’après seulement dix minutes, Warnant B ouvre le score via Velghe, dont la frappe traverse une forêt de jambes avant de mourir au fond des filets (1-0).

On sent que l’équipe visiteuse n’est pas rassurée. Il est vrai qu’évoluer avec un portier de 17 ans derrière soi n’a pas de quoi mettre en confiance. Et cela se confirme peu après le quart d’heure. De Scheemaeker manque son dégagement. Fourneau en profite, perfore la défense et s’en va dribbler le portier avant de conclure facilement (2-0). Après 20 minutes à jouer avec le frein à main, Racour sort quelque peu de sa torpeur et il faut d’ailleurs une belle claquette de Godfroid sur un envoi lointain de Burton. Mais ce n’est qu’un feu de paille et, à dix minutes de la pause, Fourneau y va de son doublé, sur un beau centre de Brian Fays (3-0).

Le vent qui, jusque-là, avait semblé déranger les Rouges, va leur donné un petit coup de pouce juste avant la mi-temps. La trajectoire du corner de Diaz est mal négociée par Godfroid qui propulse le cuir au fond de ses propres filets (3-1).

Vraiment dominateurs durant le premier acte, les Warnantois vont quelque peu tomber dans la facilité après la pause et enchaîner les mauvaises passes, malgré les encouragements d’Alain Fays. Et, malgré l’appui du vent, ils ne se montrent que très peu dangereux devant… Etsoh. Car oui, Racour a changé de gardien à la mi-temps. «Humainement, c’est dégueulasse ce que j’ai fait. Mais j’ai une équipe à sauver», se défend Christophe Mahieu, dont l’équipe a montré un tout autre visage dans les 45 dernières minutes. Cependant insuffisant pour inquiéter Warnant B qui, avec cette victoire, quitte la place de descendant et l’offre à Racour, son adversaire du jour.

Arbitre: Tommy Deswysen.

Cartes jaunes: Etosh, Villani, Diaz, A.Fays.

Buts: Velghe (1-0, 10e), Fourneau (2-0 et 3-0, 17e et 35e), Godfroid csc. (3-1, 45e).

WARNANT B: Godfroid, Lemestrez, Dautreloux, Tchado, A.Fays, Izzi, Velghe, J.Hart, Fourneau (58e Schoonbroed), B.Fays, T.Hart.

RACOUR: De Scheemaeker (46e Bauwin), Lecloux, Demain, Lange, Etsoh, Darte, Charles, De Bie, Villani, Diaz, Burton.