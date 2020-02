Cyriel Dessers inflige à l’Ajax sa quatrième défaite de la saison

Ajax a subi dimanche lors de la 24e journée d’Eredivisie sa quatrième défaite de la saison. Les Ajacides se sont inclinés 1-0 sur la pelouse d’Heracles Almelo.

Le club d’Almelo s’est payé le scalp de l’Ajax pour la troisième saison de rang à domicile grâce au quinzième but de la saison de Dessers. L’attaquant belge occupe la première place du classement des buteurs aux Pays-Bas et il a, de surcroît, relancé encore un peu plus la course en titre.

Un peu plus tôt dans la journée, l’AZ, toujours privé de Stijn Wuytens à la suite d’une blessure musculaire, s’est, en effet, imposé à domicile face à Zwolle (2-0). La formation d’Alkmaar, deuxième avec 50 points, revient ainsi à trois unités des Amstellodamois. Heracles (32 pts) grimpe à la neuvième place avec cette victoire.