La Lazio de Rome, victorieuse au Genoa, reste dans le sillage de la Juventus

La Lazio de Rome a obtenu les trois points de la victoire dimanche sur la pelouse du Genoa (2-3) dans le cadre de la 25e journée de Serie A.

Les Romains, deuxièmes avec 59 points, répondent ainsi au succès de la Juventus samedi (1-2) sur le terrain de la lanterne rouge, la Spal, et reviennent à une unité au classement des Turinois (60 pts). L’Inter Milan de Romelu Lukaku, troisième avec 54 points, a vu son match contre la Sampdoria être reporté à une date ultérieure du fait de la multiplication des cas du nouveau coronavirus en Italie.

Si Jordan Lukaku et Silvio Proto sont restés sur le banc de la Lazio, les visiteurs ont mis seulement deux minutes pour prendre les devants grâce à une réalisation de Marusic (ex-Ostende). Le meilleur buteur de la Serie A Immobile a ensuite doublé la mise six minutes après le retour des vestiaires. Le Genoa est revenu au score via Cassata (57) mais Cataldi a redonné un avantage de deux buts aux Romains à la 71e minute de jeu. L’équipe locale a repris espoir à la 89e, à la suite d’un penalty converti de Criscito, sans parvenir à rétablir l’égalité par la suite.

En Écosse, le Celtic, avec Boli Bolingoli sur le banc, a signé une nouvelle victoire à domicile face à Kilmarnock (3-1). Les visiteurs ont ouvert rapidement le score grâce un penalty de Brophy (6) mais l’équipe de Glasgow a ensuite inversé la tendance grâce à Ajer (28), Édouard (33) et Griffiths (62).

Autoritaire leader avec 76 points, le Celtic compte douze unités d’avance sur son dauphin et rival des Rangers (un match de moins).