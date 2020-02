Stas avant Danemark-Belgique: «Il faut afficher la même mentalité»

Les Belgian Lions jouent ce lundi soir (18h15) à Copenhague leur 2e match de qualification pour l’Euro 2021. Gare au relâchement après l’exploit face à la Lituanie.

«Nous avons vécu une soirée formidable, mais cette victoire ne constitue qu’un bonus.» Dès vendredi soir, Dario Gjergja a cherché à ce que son groupe ne s’enflamme pas après sa retentissante victoire contre la Lituanie. Car dans la foulée, les Belgian Lions disputent ce soir un match piège au Danemark.

Considérée comme l’adversaire le moins redoutable du groupe, l’équipe scandinave a pourtant mené la vie dure vendredi à la République tchèque, déjà qualifiée elle, il est vrai, pour l’Euro en tant que pays coorganisateur. «Et croyez-moi, les Danois remporteront au moins un match chez eux durant ces qualifications, prédit le manager des Lions Jacques Stas. Devant une salle pleine, remplie de 3 000 spectateurs, nous devrons afficher la même mentalité que face aux Baltes. Alors, on devrait pouvoir s’en sortir. Dans le cas contraire, ça sera très compliqué.»

Un succès face au meneur Lundberg (15 minutes de moyenne avec Tenerife en D1 espagnole) ou encore au pivot Larsen (14,5 pts de moyenne avec Palence en D2 espagnole) placerait les Belges dans une position idéale de qualification pour un cinquième Euro consécutif. Et leur permettrait de rentrer dans leurs clubs respectifs avec le sourire.

«Dès le début du rassemblement lundi dernier, j’ai senti chez nos joueurs évoluant à l’étranger que ce rendez-vous constituait une bouffée d’oxygène, poursuit Jacques Stas. Ils étaient heureux de se retrouver. La plupart d’entre eux vivent des moments difficiles dans leurs clubs (NDLR: peu de temps de jeu ou lutte pour éviter la relégation), et ils ont à cœur de démontrer leurs qualités. Ce qu’ils ont accompli à merveille contre la Lituanie. C’est génial pour l’image du basket belge. Car comme on l’a vu récemment avec les Cats, l’équipe nationale reste la meilleure vitrine d’une discipline. Alors qu’on constate une chute des assistances dans les salles de D1, la salle était très copieusement remplie vendredi soir à Mons (NDLR: grâce aussi à la présence de plus de 500 supporters lituaniens).»

Autant d’éléments qui poussent le manager à l’optimisme. «Nous sommes au milieu de deux générations, juge Stas. Si on se qualifie pour l’Euro 2021, nous pourrons penser à plus loin et essayer de nous qualifier pour la Coupe du monde 2023. Mais il nous faudra alors compter sur deux ou trois nouveaux leaders. Obasohan a montré qu’il pouvait être parmi ceux-là face à la Lituanie.» Bako (retenu par Villeurbanne pour cause d’Euroligue), Lecomte (blessé) ou le jeune Bratanovic (qui évolue en D3 espagnole avec la 2e équipe de Barcelone) endosseront-ils ce statut dans le futur? Peut-être, mais au risque de nous répéter, les Lions doivent d’abord penser à franchir l’écueil de Copenhague.