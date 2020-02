D2 Amateurs: La bonne opération couvinoise, Hamoir l'emporte à Tilleur, Solières n'a pu inquiéter Rebecq

Dans le match à six points, Couvin a fait la différence en 26 minutes contre Waremme. Tilleur a été mal payé face à des Hamoiriens plus réalistes. Solières n'a pu confirmer ses victoires avant ses deux matchs reportés. Givry en met cinq à la défense acrenoise.

D2 Amateurs

FC Tilleur – Hamoir 0-2

Buts: Yilmaz (0-1, 27e), Dessart (0-2, 67e)

On ne joue que depuis six minutes qu’Hamoir s’est déjà forgé deux grosses occasions. Mais il faut une erreur du duo Zennaro-Soumahoro pour voir le 0-1 d’Yilmaz. Tilleur se créera aussi de nombreuses possibilités, sans jamais parvenir une seule fois à tromper la vigilance de la défense hamoirienne. Finalement, à la 67e, trois minutes après sa montée au jeu, Dessart plaçait sa tête, sur corner, pour le 0-2. Tilleur méritait mieux mais la réalité des buts est toute autre.

Couvin-Mariembourg - Waremme 3-0

Buts: Wackers (1-0, 3e), Pratz (2-0, 15e; 3-0, 26e)

En quête de points, Couvinois et Waremmiens n’avaient d’autre obligation que de l’emporter. Et on ne joue que depuis trois minutes lorsque Wackers de la tête, lança les siens. Au quart d’heure, sur corner, Pratz doublait l’avance et faisait même le 3-0 à la 26e pour un score qui, finalement, ne bougera plus jusqu’au bout. Couvin réalise une excellente opération.

Solières - Rebecq 0-2

Buts: Pajaziti (0-1, 27e), Wallaert (PEN 0-2, 74e)

Avant ses deux remises, Solières restait sur deux victoires mais, sans doute, le manque de rythme aura fait du tort aux visités face à cette équipe de Rebecq qui enchaîne les résultats positifs depuis la reprise en janvier et est toujours invaincue. Un bel envoi de Pajaziti à la 27e pour le 0-1, un penalty de Wallaert à la 74e et les trois points vont aux Rebecquois.

Acren-Lessines – Givry 2-5

Buts: Hinck (0-1, 6e), Fondaire (0-2, 22e), Houze (1-2, 52e), Matafadi (1-3, 57e), Garcia Dominguez (PEN 2-3, 58e), Hintz (2-4, 73e), Baillet (2-5, 79e)

Alors que, jusqu’à présent, Givry n’avait inscrit que 29 buts en vingt-trois matchs, ce qui signifie la 11e attaque du championnat, il s’est fait plaisir à Acren qui, il est vrai aussi, ne présente pas la défense la plus fiable. Un coup-franc d’Hinck à la 6e mettait Givry vers une victoire qui s’avérera facile. Fondaire inscrivait le 0-2 à la 22e. Acren réagissait à la reprise par l’intermédiaire d’Houze et Garcia Dominguez sur penalty, alors que Matafadi avait marqué le 1-3. Hintz et Baillet achevaient les espoirs acrenois.