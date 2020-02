PHOTOS | Amay: un carnaval pluvieux, oui, mais un carnaval heureux

Le carnaval d'Amay a bien eu lieu ce dimanche malgré la pluie et le vent, qui menaçaient d’en décourager certains.

Sur le coup de 14 h 15, dimanche, un combi de police a démarré sur la chaussée Roosevelt. Il était suivi par une vingtaine de chars aux allures bien différentes mais avec une même idée en tête: amuser la galerie et faire la fête.

C’est la tradition, qu’il pleuve ou non

Et ça, les Amaytois l'ont bien compris: «C'est la tradition, qu'il pleuve ou non, nous ne ratons jamais une occasion de nous amuser», déclarent certains. Des «carnavaliers» qui ont toutefois troqué les déguisements habituels contre des jaquettes imperméables bien chaudes, pour braver la météo.

D'autres ont préféré observer le déroulement des festivités depuis leur fenêtre, pour ne pas risquer de prendre froid.

Les enfants ont été gâtés

Pour d'autres encore, ce sont les enfants qui ont insisté pour assister au cortège carnavalesque. Mais ils ne le regrettent finalement pas. Comme chaque année, bonbons et confettis étaient au rendez-vous. Avec une affluence quelque peu amoindrie, malgré tout, les tout-petits ont pu remplir leurs poches de gougouilles, un grand sourire sur les lèvres.

En tout, c'est donc une petite vingtaine de chars qui a sillonné dans les rues amaytoises. Certains groupes locaux tels que les Camas d'Ama, la Forêt de Popy, ou encore le Comptoir des boissons de Tihange, ont rivalisé d'originalité et de couleurs pour amuser les badauds.

On retiendra notamment les Big Metallic de Tilff et leurs costumes entièrement réalisés en cannettes de soda. Ou encore la Reine des neiges avec Elsa et sa sœur Anna, dans le char de la Forêt de popy. En fin de compte, la pluie n'aura pas eu raison de la tradition...

