Tour d’Algarve: Remco Evenepoel s’adjuge le chrono final et le classement final

Remco Evenepoel s’est adjugé le Tour d’Algarve (2.Pro) à l’issue d’un contre-la-montre de 20,3 km soldant cette 46e édition, qu’il a dominé.

C’est le deuxième Tour qu’il inscrit à son palmarès cette saison après celui de San Juan en Argentine au début du mois.

Remco Evenpoel a bouclé l’épreuve chronométrée en devançant l’Australien Rohan Dennis (Ineos) de 10 secondes et le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) de 19 secondes. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) a pris la 8e place à 46 secondes.

Le jeune prodige de Deceuninck-Quick Step, 20 ans, succède au palmarès à un autre jeune talent du cyclisme mondial, le Slovène Tadej Pogacar.

La 10e victoire de sa carrière

Vainqueur de l’étape jeudi, Remco Evenepoel s’offre le Tour d’Algarve avec un second succès partiel. C’est la 10e victoire de sa carrière et la 5e de sa saison en comptant un succès d’étape au Tour de San Juan et le classement final.

Remco Evenepoel remporte le classement final avec 38 secondes d’avance sur l’Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) et 39 sur le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana).

Tim Wellens (Lotto-Soudal) termine 5e au général à 1:17 de Remco Evenpoel.