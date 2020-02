VIDÉO | Roberto Martinez se dit «inquiet» par la nouvelle blessure d’Eden Hazard avec le Real

Le sélectionneur des Diables rouges a réagi à la nouvelle blessure de son capitaine, Eden Hazard.

À peine revenu d’une blessure à la cheville, Eden Hazard s’est de nouveau blessé ce samedi soir lors de la défaite du Real Madrid contre Levante (1-0).

Les examens médicaux ont révélé une fissure au péroné droit du Diable rouge. Ce qui l’éloignerait des terrains pendant deux nouveaux mois. Un coup dur pour Zinedine Zidane à quelques jours du choc face à City en Ligue des champions mais également une source d’inquiétude pour Roberto Martinez en prévision de l’Euro.

Présent sur le plateau de Bein Sports, le sélectionneur fédéral a réagi à la nouvelle. «Nous avons une excellente communication avec le staff médical du Real Madrid. Nous sommes inquiets car Eden est un joueur en forme et maintenant il connaît des problèmes à l’endroit où il a été opéré il y a quelques années. C’est vraiment dommage car il revenait et il y avait ce gros match face à Manchester City. Nous sommes vraiment tristes parce qu’il doit encore faire face à une blessure après avoir déjà été écarté des terrains pendant trois mois. Un joueur comme Eden Hazard doit être sur le terrain», a déclaré le tacticien espagnol.

"This is a worry. Eden is a very fit player and now he has had trouble in the same area where he had an operation a few years back."



Belgium coach Roberto Martinez reacts to news of Eden Hazard's ankle fracture.#beINPL pic.twitter.com/hvK1xsChXO