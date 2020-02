Le Braivois Hugo Bekart arrive à Hannut sur fond de polémique

C’est la guerre entre Braives et Hannut à la suite de transferts négociés dans le dos selon Braives. Explications.

Le torchon brûle entre Hannut et Braives. C’est même un euphémisme. Hannut-Braives ou plutôt Manu Christiaens et Jofray Hella, les deux coachs, enfin futur, pour le premier nommé. La tension est montée de plusieurs crans ces derniers jours.

En cause: le transfert de plusieurs Braivois dans l’autre camp. Et si les deux T1 se sont en partie expliqués ces dernières heures, aplanissant en partie leur différend, cela n’en reste pas moins compliqué. Chacun campe sur ses positions. Ce sont les passages conjugués de Laurent Père et Hugo Bekart qui ont rendu les relations compliquées entre les deux hommes. Ajoutez à ça la volte-face du Hannutois Roman Graczyk qui avait annoncé son passage à Braives avant d’hésiter ce week-end puis de revenir sur sa décision et d’aller finalement bel et bien rue de Brivioulle la saison prochaine.

Dans le chef de Jofray Hella, on peste. « Je trouve ces pratiques scandaleuses, dit-il. Mes gars resignent mais Hannut passe au-dessus de ça et les fait signer chez lui. Trouvez-vous normal que des gars signent chez moi jeudi à 20h30 et qu’à 21h30 ils vont signer à Hannut? Puis, dans la foulée, je reçois un message d’un papa qui dit que je peux jeter le document à la poubelle. Mais j’ai des conventions pour chaque joueur. Et s’il le faut, je compte les faire valoir. C’est la moindre des choses. J’ai toujours été correct avec tout le monde et je ne vois pas pourquoi on ne le serait pas avec moi. Je suis dégoûté et j’ai envie de quitter ce monde. Mais je ne le ferai pas par respect pour des gars qui, eux, se sont engagés avec moi et respectent leur parole. »

Christiaens se défend

Autre son de cloche, évidemment, dans le chef de Manu Christiaens, le futur coach de Hannut. «C’est Braives qui a commencé en me piquant Laury Dorval que j’ai formé, dit-il. Après, je vous assure que j’ai fait les choses correctement. Braives dit que Laurent Père et Hugo Bekaert avaient donné leur parole? Moi, je me pose juste des questions quand je vois que tous les joueurs de Braives veulent quitter leur club même si cela ne me regarde pas. Père, je pense que c’est mon droit de le contacter. Bekart, c’est facile à expliquer. Il habite Hannut et va commencer des études de droit. Ainsi, quand il devra étudier, il sera moins disponible et se mettra de lui-même à disposition de la P4. On me parle de documents signés? Cela n’a aucune valeur à cette époque-ci. Moi, je n’ai rien fait signer à personne. Chaque année, je me fais piquer la moitié de mes gars et je ne me plains pas. J’ai d’ailleurs félicité Laury pour son transfert sur les réseaux sociaux. Point. » Le Waremme B-Braives du 22 mars prochain promet.