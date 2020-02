Eredivisie: le Brésilien Antony signe pour cinq ans à l’Ajax qu’il rejoindra en juillet

L’attaquant brésilien de Sao Paulo Antony, 19 ans, s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec l’Ajax Amsterdam, a annoncé le club néerlandais dimanche.

Le transfert, qui sera effectif le 1er juillet prochain, est estimé à 16 millions d’euros, 22 millions si l’on prend en compte les éventuels bonus, ce qui ferait d’Antony le transfert entrant le plus cher de l’histoire de l’Ajax.

International brésilien U23, il était notamment présent en Colombie lors du récent tournoi pré-olympique.

Son arrivée doit compenser le départ d’Hakim Ziyech qui évoluera à Chelsea la saison prochaine.

La recrue la plus chère de l’histoire de l’Ajax est jusqu’à présent Daley Blind, revenu à l’été 2018 de Manchester United, contre 16,5 millions d’euros assortis de 4,5 millions d’euros de bonus. Le club amstellodamois a également déboursé 15 millions d’euros en janvier 2017 pour recruter le Brésilien David Neres, qui évoluait comme Antony à Sao Paulo.

Welcome to your future, 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚗𝚢. 🇧🇷#AntonyTheStory