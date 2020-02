Hannut: un important contrôle de l'inspection du travail s’est tenu samedi soir

Un gros déploiement de la police a été constaté ce samedi soir dans le centre-ville de Hannut. Il s’agissait en réalité d’un contrôle de l’inspection du travail. Explication.

Dans la soirée de samedi, vous avez peut-être aperçu un important déploiement de la police dans le centre de Hannut. Il s’agit d’un contrôle de l'inspection du travail qui a été réalisé dans un établissement du centre-ville. Si le bourgmestre en a été informé, c'est au cours du contrôle et de manière parcellaire, probablement pour éviter le risque de fuite d’informations.

«Nous ne sommes plus informés des contrôles qui se déroulent sur notre ville, indique Manu Douette, le bourgmestre de Hannut. Ce samedi, je me trouvais dans le centre et j'ai, en effet, vu un important déploiement policier. Un des responsables m'a téléphoné pour me rassurer et me dire qu'il s'agissait d'une opération visant à contrôler le travail. On sépare bien les fonctions, mais j'ai reçu l'information pour ne pas que la population panique.»

Ainsi, l'auditorat du travail, l'ONSS et l'Onem étaient présents sur place ce samedi soir à Hannut. «J'ai vu des policiers partout dans la ville, c’est pourquoi j'ignore si un seul établissement était visé par ce contrôle ou si d’autres commerces étaient contrôlés.»

Généralement, ce genre de contrôle est chapeauté par les services de l'inspection du travail. «L'ordre ne vient pas de notre zone de police. C'est l'inspection du travail qui lance l'opération et demande la présence policière sur place pour assurer la sécurité lors du contrôle.»

Comme le rappelle le bourgmestre, les missions policières sont plus centrées «sur l'organisation de la tranquillité de notre commune et l'ordre public». Ce genre de contrôle a régulièrement lieu et peut être impressionnant étant donné le nombre de personnes présentes dans les commerces au moment de leur réalisation.

Les services de l'inspection du travail réalisent des contrôles soit de manière aléatoire, soit à la suite d’une dénonciation. Le déploiement constaté ce samedi soir à Hannut a, en tout cas, été remarqué par les habitants qui se trouvaient à proximité des lieux.