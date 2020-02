La Belgique balayée par une nouvelle tempête ce dimanche: le pays en alerte jaune, le 1722 activé

Après Ciara et Dennis, une troisième tempête en trois semaines souffle sur la Belgique.

Des vents moyens de 9 Beaufort ont été mesurés ce dimanche matin au poteau Westhinder en mer du Nord, indique le météorologue de l’IRM (Institut royal météorologique de Belgique) David Dehenauw. On peut donc désormais parler d’une tempête en Belgique.

Cette tempête avait été annoncée et le numéro 1722 pour les situations non-urgentes a été activé dès samedi soir. Le 1722 sert à décharger le numéro d’urgence 112 en cas d’intempéries et éviter que des personnes dont la vie est en danger ne doivent attendre inutilement lorsqu’elles appellent le 112.

L’IRM a placé le pays en alerte jaune aux vents jusqu’à 19h.

Ce dimanche s’annonce donc venteux, mais aussi pluvieux. Par contre, il sera doux pour la saison. En de journée, le temps reviendra plus sec en Flandre. Les maxima seront compris entre 9 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 13 degrés sur l’ouest du pays.

Le vent de sud­ ouest sera modéré à généralement assez fort avec des rafales de 85 à 90 km/ h, le long du littoral très fort à tempétueux avec des rafales de 95 à 100 km/ h. En cours d’après­ midi, le vent s’orientera entre l’ouest et le nord­ ouest et diminuera en intensité.

En soirée et en début de nuit, les pluies s’évacueront vers le sud du pays et le temps redeviendra généralement sec avec quelques éclaircies sur le nord et l’ouest du pays. En seconde partie de nuit, la nébulosité redeviendra à nouveau plus abondante et quelques faibles pluies ou bruines reviendront en fin de nuit à partir de la frontière française.

Minima de 1 degré dans les Hautes­ Fagnes à 7 degrés dans la région côtière. Le vent sera d’abord modéré de nord­ ouest, puis deviendra faible à modéré de sud ou de directions variables