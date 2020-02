Coronavirus - Trois matchs de Serie A reportés en raison du coronavirus

(Belga) Trois matchs de Serie A, le championnat italien de première division, programmés dimanche ont été reporté en raison du coronavirus. Il s'agit d'Atalanta-Sassuolo, Hellas Vérone-Cagliari et Inter-Sampdoria. C'est ce que le ministre du Sport Vincenzo Spadafora a annoncé samedi soir au terme d'un Conseil des ministres.

Un premier foyer autochtone italien a été identifié à Codogno, près de Lodi, en Lombardie. Au total, une cinquantaine de cas ont été répertoriés sur le sol italien, avec deux décès, poussant les autorités italiennes à prendre des mesures de semi-confinement pour une semaine dans une dizaine de villes du nord. Tous les événements sportifs prévus dimanche dans les régions de la Lombardie et de la Vénétie sont suspendus. Plus tôt dans la journée, le match de deuxième division entre Ascoli et la Cremonese avait également été reporté. (Belga)