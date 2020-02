Proximus League - Roulers et Lokeren partagent 2-2

(Belga) Roulers et Lokeren se sont quittés sur un partage 2 buts partout, samedi, dans le cadre de la 13e journée de la deuxième tranche de la Proximus League.

Lokeren a mené par deux fois, via Van Moerzeke (3e) et Amano (62e). A chaque fois, Saviour (61e et 81e) a ramené Roulers. Ces deux équipes occupent les deux dernières places de la deuxième tranche, avec 14 points pour Roulers et 7 pour Lokeren. Au classement général cumulé aussi, les deux équipes pointent en septième et huitième position. Si Lokeren (20 points) est assuré de disputer les playdowns, Roulers (25 points) conserve un petit espoir. Mais cela dépendra du résultat de Lommel (26) qui se déplace dimanche au Beerschot. Celui-ci vise le gain de la tranche, qui donne accès à la finale pour la promotion. Les 'Rats' comptent 20 points dans la deuxième période, 3 de moins que Westerlo. Les deux derniers de la Proximus League joueront un barrage 'best of five' dans lequel le septième partira avec un avantage de trois points et jouera le premier match à domicile. Le battu sera relégué en D1 amateurs.