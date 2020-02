D3 Amateurs : Mons s'impose à domicile, pluie de buts à Ciney et nouvelle défaite de Rochefort.

Un but en fin de rencontre de Seck, permet à Huy de repartir avec les 3 points du déplacement à Aische. Heymans

Un quadruplé pour Bah avec Mons, Huy s'impose au bout du suspens à Aische et une avalanche de buts entre Ciney et Mormont: revivez les faits marquants de la D3 Amateurs.



D3A Amateurs

19h30 Wavre Sports - CS Pays Vert 0-2

BUTS : Paternostre (0-1,13e), Leleux (0-2,34e)

Tout au long de la partie, Ath aura maîtrisé son sujet en rentrant aux vestaires avec une double avance et aura ensuite maintenu le résultat jusqu'en fin de rencontre. Avec 26 points, Ath reste 13eme. Wavre reste bon dernier.



19h30 Pont-à-Celles Buzet - Tournai 1-0

BUT : Cuypers (1-0, 82e)

Match très calme, qui aura eu du mal à s'emballer, où il n'aura fallu qu'un seul but pour permettre aux locaux de s'imposer. Avec 28 points, Pont-à-Celles est provisoirement 10eme. Avec 37 points, Tournai reste 4eme.



20h00 AQ Mons - Gosselies 4-1

BUTS : Bah (1-0, 15e), Bah (2-0, 29e), CSC (2-1, 33e), Bah ( 3-1, 86e), Bah (4-1, 90e)

Première mi-temps dominée par Mons, où le score sera de 2-1 au repos. Gosselies domine en seconde période, va pousser pour revenir mais va finalement encaissser deux buts supplémentaires en fin de partie. Gosselies a galvaudé trop d'occasions et Mons se sera montré plus efficace avec un beau quadruplé pour Bah. Mons est 3eme, avec 42 points. Gosselies est 9e, avec 28 points.



D3B Amateurs

20h00 Aische - Huy 0-1

BUT : Seck (0-1, 88e)

La décision sera tombée au bout du suspens avec ce but quelques minutes avant le coup de sifflet final. Avec 27 unités, Huy est provisoirement 12eme. Aische est 3e, avec 44 points.



20h00 Rochefort - Raeren 1-2

BUTS : Klauser (0-1, 10e), Stoffels (0-2, 58e), Ouedraogo (1-2, 67e)

Les visiteurs vont ouvrir le score tôt dans la partie par le biais d'un pénalty. Après ce but d'ouverture, les échanges seront assez calmes et le score ne bougera pas jusqu'au repos. À l'heure de jeu, Raeren va accentuer son avance mais Rochefort va réduire la marque dans la foulée. Malgré cette réduction du score, Rochefort ne reviendra pas et s'incline une nouvelle fois à domicile. Avec 46 points, Raeren est 2e. Rochefort reste 7eme, avec 31 points.



20h00 Ciney - Mormont* 5-2

BUTS : Villano (1-0, 14e), Diasangu (2-0, 29e), Audran (3-0, 32e), Crevecoeur (3-1, 45e), Vito (4-1, 85e), Doutreloup (4-2, 88e), Choisez (5-2, 92e)

Véritbale avalanche de buts dans une partie maîtrisée de la tête et des épaules par Ciney, qui n'aura été que très peu inquiété par son adversaire. Une victoire amplement méritée pour Ciney qui prend 3 points précieux au fond du classement. Avec 31 points, Mormont reste 8e.



20h30 Oppagne - Spy 3-1

BUTS : Sbaa (0-1, 22e), Jadot (1-1, 66e), Etienne (2-1, 76e), Etienne (3-1, 80e).

Alors que Spy avait ouvert le score tôt dans le match, il se sera ensuite fait rejoindre au score avant de voir Oppagne prendre le large via un doublé de Etienne. Avec 42 points, Oppagne reste 5eme. Avec 20 points, Spy reste 14e.