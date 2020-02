Toujours leader en Algarve, Remco Evenpoel va «tout donner» dans le chrono final

Remco Evenepoel a terminé 3e de l’étape de samedi au Tour d’Algarve, à l’issue d’une arrivée en côte.

Le jeune prodige de Deceuninck-Quick Step a veillé à conserver son maillot de leader au classement général, même si l’Irlandais Dan Martin et l’Allemand Maximilian Schachmann sont désormais dans le même temps avant le chrono, décisif, de la dernière étape dimanche.

«Je ne me suis jamais vraiment senti en problème aujourd’hui», a commenté Remco Evenpoel. «Je vais tout donner dans le contre-la-montre puis on verra bien. La dernière montée était difficile, mais cela valait pour tout le monde. Il y a eu un moment trois ou quatre attaques de suite en une minute et puis tout le monde a dû reprendre son souffle. Je savais ensuite qu’il fallait tenir jusqu’au 200, 300 mètres. Les trois derniers kilomètres étaient difficiles, mais je devais juste suivre et cela a marché. Je suis content. L’équipe a fait à nouveau un super-boulot et on peut vraiment être content de ce que nous avons montré. Rouler plein gaz sera l’unique objectif dimanche et c’est chouette de voir que la victoire va se jouer le dernier jour.»

Remco Evenepoel a déjà reconnu le parcours de l’épreuve chronométrée (20,3km) soldant ce Tour d’Algarve dimanche. «Ce que j’en ai vu me convient bien. Je verrai aussi ce qu’il me reste dans les jambes. Normalement je récupère assez vite et j’espère que cela sera encore le cas cette fois après une bonne nuit. Ce sera difficile, mais je vais essayer.»