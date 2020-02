Buteur, Limbombe montre la voie à Nantes sur la pelouse de Marseille

Anthony Limbombe a ouvert le score lors de la victoire 1-3 de Nantes sur la pelouse de Marseille, samedi, lors de la 26e journée du championnat de France.

Pour son premier but depuis son retour à Nantes en janvier, Limbombe a converti, de la tête, un centre de la gauche de Bamba (34e). Ce même Bamba a redonné l’avantage aux Canaris en début de seconde période (53e), alors que Sanson avait remis les deux équipes à égalité (39e). Un but contre son camp d’Alvaro a assuré le succès de Nantes.

Blessé, Renaud Emond n’a pas pris part à la rencontre.

Marseille était invaincu en championnat depuis le 27 octobre et une défaite 4-0 au PSG. Pour trouver trace d’une défaite à domicile de l’OM, il faut remonter à la première journée du championnat, le 10 août contre Reims. Marseille (52 points) reste confortablement installé à la deuxième place, avec 10 points de moins que le PSG et 11 de plus que Rennes, troisième. Nantes, 37 points, est dixième.