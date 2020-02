Tour de l’Algarve: la 4e étape pour Miguel Angel Lopez, Evenepoel reste leader avant le chrono final

Le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) a remporté la 4e étape du Tour d’Algarve (2.Pro) courue sur 169,7 km entre Albuferia et le sommet de l’Alto do Malhao (2e catégorie) samedi au Portugal.

Au sommet d’une côte de 2,6 km à du 9,4%, Miguel Angel Lopez a devancé l’Irlandais Dan Martin (Israël Start-Up Nation) de 2 secondes et Remco Evenpoel (Deceuninck-Quick Step), 3e à 4 secondes, qui conserve son maillot de leader à la veille de l’arrivée.

A super finish from Superman!



Miguel Angel Lopez breaks away on the final climb, holds off Dan Martin and wins stage four of the Volta ao Algarve.



📺 Watch the final stage of the #VALgarve2020 on Eurosport 2 on Sunday pic.twitter.com/Xpi7k8uQos