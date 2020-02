Tour d’Andalousie: Jack Haig s’adjuge la 4e étape devant le leader Fuglsang, Teuns 6e

Dans un final à trois, l’Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott) a remporté la 4e étape de la Ruta del Sol, le Tour d’Andalousie (2.Pro) entre Villanueva Mesia et Grenade sur 125 km samedi.

Il a devancé au sprint le Danois Jakob Fuglsang (Astana), qui conforte son maillot de leader au classement général. L’Espagnol Mikel Landa (Bahrain-Merida), 3e, complète le podium du jour.

La Ruta del Sol s’achève dimanche par un contre-la-montre individuel de 13 kilomètres à Mijas et Fuglsang va tenter de conserver son maillot conquis l’an dernier.

Déjà vainqueur de deux étapes, Fuglsang, 34 ans, est leader depuis le premier jour. Pour Jack Haig, 26 ans, il s’agit de la deuxième victoire professionnelle de sa carrière après une étape du Tour de Pologne remportée en 2017.

Dix-huit coureurs, dont Floris De Tier (Alpecin-Fenix) - qui conserve son maillot de meilleur grimpeur - et Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) ainsi que Kobe Goossens (Lotto Soudal) côté belge, avaient pu bénéficier d’un peu de liberté devant le peloton, jusqu’au pied de l’ascension de l’Alto del Purche à 30km de l’arrivée.

Jakob Fuglsang a pris les choses en main à 25 km de l’arrivée. Dylan Teuns n’arrivait pas à suivre, mais cinq autres coureurs allaient accompagner le Danois: les Espagnols Mikel Landa (Bahrain-Merida), Ion Izaguirre (Astana) et Marc Soler (Movistar) ainsi que l’Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott) et l’Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates). Soler avait lâché avant le sommet à 20 km du but, Izaguirre et McNulty étaient à leur tour distancés trois kilomètres plus loin.

Seuls Haig et Landa ont pu accompagner Fuglsang jusqu’au bout.

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) a pris la 6e place et Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) la 9e dans un peloton arrivé à 1:14 de vainqueur du jour.

Au classement général, Dylan Teuns est aussi 6e à 1:45. et Vanhoucke 9e à 2:50. de Jakob Fuglsang qui compte 14 secondes d’avance sur Landa et 35 sur Haig à la veille du contre-la-montre final.