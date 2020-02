Pluie et rafales de vent entre 80 et 90 km/h: la Belgique en alerte jaune ce dimanche

Pour le troisième week-end de suite, la Belgique sera perturbée par la pluie et le vent ce dimanche. L’IRM a d’ailleurs placé notre pays en alerte jaune.

Ce dimanche, le temps sera très nuageux avec régulièrement de la pluie. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Ardenne et 13 degrés sur l’ouest.

Mais c’est surtout du vent dont il faudra se méfier ce dimanche puisque l’Institut royal météorologique a placé le pays en alerte jaune entre 7h et 20h ce dimanche.

Et pour cause, le vent deviendra fort dans l’intérieur du pays et très fort à même tempétueux au littoral. Les rafales pourront atteindre 80 km/h dans l’intérieur du pays et 90 km/h au littoral, voire éventuellement un peu plus localement.

En soirée, le vent diminuera assez vite alors qu’il y aura encore de la pluie, surtout sur le sud-est du pays. Sur l’ouest et le nord, quelques éclaircies seront temporairement possibles.