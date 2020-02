Un samedi très nuageux avec des pluies intermittentes

Le temps sera déjà très nuageux en début de journée samedi dans la moitié nord-ouest du pays. Dans la partie sud-est par contre, il y aura encore des éclaircies.

Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira partout avec de faibles précipitations intermittentes. Il fera très doux avec des maxima de 7 degrés en Haute Belgique à 11 ou 12 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera assez fort dans l’intérieur avec des rafales de 50 à 70 km/h. Au littoral, il sera fort avec des pointes de 70 à 75 km/h.

En soirée, il fera très nuageux avec localement de faibles pluies ou bruines. En cours de nuit, les pluies s’intensifieront. Minima de 5 à 9 degrés. Vent modéré à assez fort et à la mer fort d’ouest – sud-ouest avec des rafales de 50 à 70 km/h. Plus tard cette nuit, le vent s’orientera au sud-ouest et diminuera temporairement en intensité.