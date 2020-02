Hannut écrase Waremme B

Dominant d’emblée tous les secteurs du jeu, les Hannutois n’ont pas laissé la moindre chance à Waremme. BC Hannut - ABC Waremme : 88 - 53

Seul derby de la saison, ce duel entre Hannut et Waremme mettait aux prises deux formations ayant gagné leur dernière rencontre mais vivant des situations opposées. En effet, entre des locaux vivant en mode playoff (mais dont ils ne veulent pas) et des visiteurs en lutte pour le maintien (dont la lutte est intense), le classement était inversé.

Maintenant, sur le terrain, on se disait que Lambion et ses coéquipiers pouvaient venir titiller des Hannutois souvent autoritaires dans leur salle. Et cela allait directement se vérifier. Dibenedetto mettant 6 des 8 premiers points avant que de Liamchine ne soit le premier à régler la cible à distance, les Verts prenaient immédiatement 10 points d’avance. Waremme ne trouvait ni les espaces, ni la précision pour rivaliser et devait retourner aux vestiaires sur le score sans appel de 45-26.

Et l’écart continuait à grandir dès la reprise, Blanchy puis Materne s’amusant à distance pour facilement passer les 20 unités d’avance. Il ne restait qu’à savoir le montant de l’addition finale (35 points) de ce derby à sens unique.

QT : 23-13, 22-13 (45-26), 24-17 (69-43), 19-10.

HANNUT : Sauvenier 0, de Liamchine 10, Bielen 6, Materne 11, Bisschop 1, de Clercq 8, Goffin 13, Blanchy 22, Dibenedetto 10, Bollaers 5, Lambert 10.

WAREMME

: Lambion 5, Parent 11, Léonard 2, Bareel 3, Ceulers 4, Lamy 5, Bastin 0, Germay 4, Gueldre 0, Fraipont 5, Corvers 8, Schwall 6.