Actions de la police aéroportuaire: les voyageurs de Brussels Airport invités à prendre de l’avance

Les contrôles d’identité à Brussels Airport risquent de prendre plus de temps que prévu dans les prochains jours. Un conseil: prenez de l’avance si vous prenez l’avion cette semaine.

Des perturbations sont également attendues dans les prochains jours pour les voyageurs à Brussels Airport, après la grève du zèle menée par la police aéroportuaire vendredi matin. L’aéroport et les compagnies aériennes invitent donc les passagers à prendre leurs dispositions et à partir plus tôt vers Zaventem.

En raison des actions syndicales au sein de la police fédérale, Brussels Airport s’attend à des temps d’attente plus longs jusqu’au 1er mars inclus, indique-t-il sur son site internet. Une grève du zèle est ainsi possible aux contrôles de passeports pour les passagers au départ et à l’arrivée des vols non-Schengen et des actions sur les accès routiers vers l’aéroport ne sont pas à exclure.

Brussels Airport invite donc les passagers à s’y rendre bien à l’avance (au moins une heure en plus de ce qui est prévu) et conseille d’utiliser les transports en commun pour ce faire.

Selon sa porte-parole, il est préférable d’arriver au moins 3 heures à l’avance pour un vol en dehors de la zone Schengen ce samedi, et au moins 2 heures pour un vol dans la zone Schengen.