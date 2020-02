Dubaï: Simona Halep en finale face à Elena Rybakina

Elena Rybakina disputera sa 4e finale en 5 tournois.

Simona Halep, deuxième joueuse mondiale, s’est qualifiée vendredi pour la finale du tournoi WTA Premier de Dubaï, épreuve sur surface dure. La Roumaine a dominé l’Américaine Jennifer Brady (WTA 52) en deux sets 6-2, 6-0. La rencontre a duré 1 heure et 3 minutes.

Locked in 🔒



The No.1 seed @Simona_Halep defeats Brady, 6-2, 6-0 and secures a spot in the @DDFTennis final! pic.twitter.com/sWiq1b30PL