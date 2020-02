Tour d’Andalousie: Fuglsang s’adjuge la 3e étape, Teuns à la faute

Samedi, la quatrième étape reliera Villanueva Mesia à Grenade (125 km). La Ruta del Sol s’achèvera dimanche par un contre-la-montre individuel à Mijas (13 km). Fuglsang est le vainqueur sortant.

Le Danois Jakob Fuglsang, leader du général, a remporté la troisième étape de la Ruta del Sol, le Tour d’Andalousie (2.Pro), vendredi entre Jaen et Ubeda (176,9 km). Au sommet d’une côte de 1,3 km à 8,7%, le coureur d’Astana a devancé l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) et l’Américain Brandon McNuty (UAE-Team Emirates). Une erreur de trajectoire dans le dernier virage a coûté cher à Dylan Teuns (Bahrain-McLaren), alors en tête et finalement sixième.

Le fil de la course

Dix coureurs se sont échappés après 81 kilomètres. Parmi eux, Loïc Vliegen (Wanty-Gobert) et trois Belges de l’équipe Alpecin-Felix: Floris De Tier, Jimmy Jansens et Louis Vervaeke. Les Espagnols Enric Mas (Movistar) et Mikel Bizkarra (Fundacion-Orbea), le Néerlandais Lennard Hofstede (Jumbo-Visma), le Kazakh Andrey Zeits (Mitchelton-Scott), l’Italien Damiano Caruso (Bahrain-McLaren) et le Suisse Silvan Dillier (AG2R) complétaient cette échappée.

Sur l’ascension de Puerto de Baeza (8,7 km à 5,5%), De Tier, Caruso, Bizkarra, Dillier et Mas restaient devant. Mais le groupe des favoris revenait sur eux à un peu moins de 3 km de l’arrivée.

Erreur de trajectoire pour Teuns

Dans un final technique, Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) et l’Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott) prenaient quelques mètres d’avance, mais commettaient une erreur de trajectoire dans le dernier virage. Tout profit pour Fuglsang, qui s’en allait décrocher sa deuxième victoire en trois étapes après son succès à Grazalema mercredi.

¡Jakob Fuglsang repite! Victoria para el ciclista del Astana que aprovechó un error al final de la carrera y se quedó con la etapa reina ¡FELICITACIONES! Revive acá el final.



EN VIVO 🖥 👉 https://t.co/CEQhFlSUo1#ElMundoRuedaXSeñal pic.twitter.com/ZGfLHzkasU — Señal Deportes (@SenalDeportes) February 21, 2020

Pello Bilbao prenait la deuxième place, dans le même temps que Fuglsang. L’Américain Brandon McNulty (UAE-Team Emirates se classait troisième à 1 seconde. Teuns devait se contenter de la sixième place à 8 secondes, juste devant Haig. Au général, Fuglsang compte désormais 14 secondes d’avance sur l’Espagnol Mikel Landa (Bahrain-McLaren) et 30 sur Bilbao. Teuns recule en quatrième position à 31 secondes. Harm Vanhoucke est dixième à 1:36.