Congé pour aidants proches: prise en compte pour la pension des fonctionnaires

Les aidants proches sont aux côtés des plus âgés restés vivre à domicile pour les soutenir quand ils mangent, s’habillent, vont aux toilettes. Mais aussi pour cuisiner, faire la lessive, prévenir les chutes, appeler un médecin quand il le faut… BSIP/Reporters

Le conseil des ministres a approuvé vendredi la prise en compte du congé pour aidants proches pour la pension des fonctionnaires fédéraux et des entreprises publiques autonomes, ont annoncé les ministres des Pensions, de la Fonction publique et de la Santé, Daniel Bacquelaine, David Clarinval et Maggie De Block.

Ce congé vise les parents, enfants, conjoints ou proches qui se dévouent pour aider une personne tombée malade, en situation de dépendance, etc. et qui a besoin d’une assistance. Il remonte à une loi de mai 2019 qui a prévu son assimilation pour la pension des salariés. En d’autres termes, le congé pris dans ce cadre est considéré comme la poursuite de la carrière et comptabilisé comme tel.

Les fonctionnaires fédéraux bénéficieront du même régime, comme c’était déjà le cas pour les agents contractuels. La création du congé en tant que tel pour les fonctionnaires statutaires fédéraux poursuit son chemin, avec une négociation en Comité A le mois prochain.

La reconnaissance des aidants proches se poursuit également. Le cadre général a été approuvé en octobre au conseil des ministres. Le texte est actuellement soumis pour avis au Conseil d’État. Il pourra ensuite recevoir la signature de Mme De Block et être publié.