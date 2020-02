Une ex-star des Reds encense De Bruyne: «Le meilleur joueur du pays et de très loin»

Les statistiques folles de Kevin De Bruyne ont poussé Jamie Redknapp à en faire son principal favori au titre de Joueur de l’année en Premier League.

Être adoubé par une ancienne star de Liverpool quand on joue chez le rival de Manchester City, ça veut dire beaucoup. Suite à sa performance XXL en championnat contre West Ham (un but et un assist), Kevin De Bruyne a été porté aux nues par l’ex-capitaine des Reds Jamie Redknapp.

Devenu consultant sur Sky Sports, l’ex-footballeur de 46 ans a été émerveillé par la prestation du milieu de terrain belge. Au point de voir en lui le seul et unique favori pour le titre de Joueur de l’année en Premier League.

«Il y a d’autres prétendants au trophée comme Virgil van Dijk, qui réalise une saison incroyable, Henderson dont je suis un grand fan et même Mane. Mais regardez les chiffres de KDB: 20 passes décisives, à des kilomètres de ses poursuivants. Il est le meilleur joueur du pays en ce moment. Et de très loin», a-t-il déclaré.

Malgré la saison exceptionnelle que sont en train de réaliser les hommes de Jurgen Klopp, Jamie Redknapp pense donc que le Diable rouge de 28 ans est la meilleure individualité d’Angleterre.

Contre West Ham, c’était comme s’il avait un champ de force autour de lui.

«Lorsqu’il est sur le terrain, il a une tête et les épaules au-dessus de tout le monde. Je ne pensais pas que David Silva puisse être battu mais KDB est passé au niveau supérieur. Contre West Ham, c’était comme s’il avait un champ de force autour de lui. Personne n’était autorisé à l’attaquer. Ses passes sont toujours aussi tranchantes et coupent les défenses en deux», a-t-il ajouté.

Ces louanges d’une légende des Reds envers le Belge de Manchester City ne sont pas sans rappeler une interview de De Bruyne, à peine âgé de 10 ans, où celui-ci avait déclaré être un fan de Michaël Owen, une autre icône d’Anfield Road.

First Aguero and now this legend ?@DeBruyneKev? saying I was their favourite player. That’s cheered me up😂😂😂 pic.twitter.com/QAuxRUtJCI