Lambert, Monmart et Bertrand quittent Stockay en fin de saison

Maxime Lambert, Thibault Monmart et Jérôme Bertrand ne joueront plus avec Stockay la saison prochaine.

La nouvelle est officielle: Maxime Lambert, Thibault Monmart et Jérôme Bertrand ne joueront plus à Stockay la saison prochaine. Des départs qui ne sont pas des surprises tant la rumeur circulait ces deniers jours. Elle est désormais confirmée. Pour aller où? Aucune destination n’est pour le moment annoncée pour les trois joueurs. « Je me sens bien à Stockay aussi avec le nouveau coach, mais voilà, j’ai effectivement pris la décision et c’est définitif» dit l’ex Hutois de 23 ans, auteur de 11 buts en 16 matchs cette saison.

Pareil dans le chef de Maxime Lambert. « Je n’oublierai jamais mes saisons à Stockay, mais j’ai envie d’un autre challenge en effet» résume le Luxembourgeois de 27 ans qui aura marqué l’histoire de Stockay.

Même chose pour Thiabault Monmart, touché aux ligaments et qui quittera Stockay en fin de saison sans un dernier match d’adieu vu sa blessure. «Je me suis toujours bien senti à Stockay, mais je pense qu’on est arrivé à la fin d’un cycle, dit le Namurois de 26 ans. Il fallait passer autre chose. »