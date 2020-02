Sursis probatoire pour Florian Di Rupo, qui avait porté des coups sur son ex-compagne

Florian Di Rupo, petit-neveu d’Elio Di Rupo, écope de 18 mois de prison avec un sursis probatoire pour des coups sur son ex-compagne Émilie.

Le 25 janvier 2019, à Chapelle-lez-Herlaimont, Florian Di Rupo reconnaît avoir frappé sa compagne, Émilie. Les faits sont jugés graves par le ministère public. On parle de multiples coups de poing et des coups de pied au visage. Émilie a même subi une fracture à la suite de la scène de coups car la victime «était rentrée tard», indique le ministère public.

Une dispute a éclaté au sein du couple à l’intérieur de la caravane installée dans le jardin du grand-père. Face à la violence de la scène, Émilie, apeurée, a fui les lieux par une fenêtre, en soutien-gorge et pieds nus.

Florian Di Rupo a été placé sous mandat d’arrêt durant deux mois avant de faire l’objet de mesures alternatives, notamment de ne plus avoir le moindre contact avec la victime. Mais de l’aveu même du prévenu, les deux personnes ont revécu ensemble durant quelque temps. Le jeune homme reconnaît également d’autres scènes de violence sur Émilie, avant les coups survenus le 25 janvier 2019.

Le ministère public a requis une peine sévère, avec un sursis probatoire, conseillant des conditions précises et suffisantes pour encadrer le jeune homme vers le droit chemin. Une formation pour la gestion de la violence, un suivi psychologique et psychiatrique et l’absence de consommation de produits stupéfiants, dont Florian précise avoir cessé toute consommation depuis un an.

Me Franck Discepoli, avocat de Florian Di Rupo, a plaidé un sursis probatoire avec les mêmes conditions. Selon le conseil du prévenu, celui-ci a pris conscience de la gravité des faits et s’est remis en question.

Le tribunal correctionnel a octroyé ce vendredi un sursis probatoire au prévenu, reprenant les conditions émises par le ministère public.