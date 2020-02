Une nouvelle antenne GSM à Ghlin: c’est non pour le Collège communal

Telenet, le demandeur, est invité à mutualiser son projet avec d’autres opérateurs.

La demande de permis d’implanter une antenne GSM à Ghlin crispait les habitants. Le demandeur, Telenet, voulait installer un pylône de 30 mètres de hauteur contenant 2x3 antennes. Le projet a suscité plusieurs craintes des riverains quant à l’installation d’une telle structure dans leur quartier résidentiel, les exprimant dans l’enquête publique et dans une pétition réunissant quelques centaines de signatures.

La zone envisagée est très proche des habitations (entre 25 et 50 mètres) et sert de zone tampon entre la rue de la Garenne et la route de Wallonie. Ce vendredi, le Collège communal de Mons a pris position et a décidé d’appuyer la voix des citoyens en remettant un avis défavorable afin que le paysage bâti environnant ne soit pas touché.

L’avis défavorable est également motivé par l’existence d’autres antennes à proximité et le souhait du Collège d’appliquer le principe du regroupement des opérateurs afin de minimiser les conséquences pour les riverains. La zone ciblée par le requérant n’étant pas la seule possibilité, il sera invité à mutualiser son projet pour proposer une nouvelle offre à la population.

La position du Collège sera transmise au Fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie qui devra examiner la demande et prendra la décision d’octroi ou non du permis. Ce n’est pas la première fois que la Ville remet un avis défavorable pour ce type de demande qui provoque, souvent, une mobilisation importante de la part des riverains.