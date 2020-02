Anderlecht: Jérémy Doku prolonge jusqu’en 2022

Le RSC Anderlecht a annoncé ce vendredi la prolongation du contrat de Jérémy Doku jusqu’en 2022.

L’ailier de 17 ans a déjà disputé 19 rencontres avec Anderlecht en D1A cette saison (12 titularisations, 1 but).

«En tant que jeune joueur, vous ne pouvez rêver mieux que le RSC Anderlecht. Ici, chaque jeune peut acquérir de l’expérience au plus haut niveau. Chaque jour, j’apprends quelque chose de mes entraîneurs et de joueurs expérimentés, avec un énorme palmarès, comme Vincent Kompany et Nacer Chadli. De plus, je joue avec des garçons avec lesquels j’ai aussi grandi chez les jeunes. Nous nous comprenons tous très bien et nous nous entendons bien. C’est une étape réfléchie et logique dans ma jeune carrière», explique Jeremy Doku sur le site du club.

Suspendu après son exclusion à Malines, Jérémy Doku manquera la réception d’Eupen ce dimanche (18h).