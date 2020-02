Insécurité… routière: la province de Hainaut bat tous les records

Si on roule peu en vélo en Hainaut, c’est aussi, peut-être, parce que certaines infrastructures ne sont guère sécurisantes… EdA - 30959890420

Les résultats de la 8e enquête nationale d’insécurité routière menée par l’institut Vias sont (très) inquiétants, pour le Hainaut.

«La province de Hainaut est celle où les usagers de tous types se sentent le plus en insécurité, surtout les cyclistes. Même les usagers du bus disent être davantage en insécurité que dans les autres provinces. Au niveau des comportements à risque, les habitants du Hainaut sont ceux qui roulent le plus souvent sans boucler leur ceinture et en téléphonant sans kit mains libres…», c'est le triste constat que nous livre Benoit Godart, en analysant les résultats de la huitième enquête nationale d'insécurité routière réalisée par l'institut Vias dont il est le porte-parole. Insécurité routière en Hainaut

Certains résultats sont pour le moins inquiétants. Ainsi, par exemple, les chiffres nous apprennent que «10% des habitants du Hainaut avouent conduire tous les mois sans la boucler, alors le taux de port de la ceinture dépasse 95% en Belgique. Par ailleurs, 7% des habitants du Hainaut avouent conduire au moins une fois par mois sous l’influence de drogues. C’est le pourcentage le plus élevé de toute la Belgique (après Bruxelles) et c’est près de 2 fois plus que dans la province de Luxembourg par exemple (4%).»

Moins de cyclistes aussi

L’analyse de l’enquête nous apprend également que «la province de Hainaut est celle où le pourcentage d’habitants ayant roulé à vélo au cours de l’année écoulée est le plus faible: 21% (contre 24% en Wallonie et 51% en Belgique). Le pourcentage d’utilisateurs des transports en commun a augmenté par rapport à l’édition précédente (33% au lieu de 30%) mais reste légèrement sous la moyenne wallonne (34%).»

À la lecture de tout ce qui précède, on ne sera pas étonné non plus d’apprendre que les hennuyers sont « les moins convaincus par la nécessité de mener davantage de contrôles, tant en matière de vitesse qu’en matière de GSM au volant.»

Enfin, les Hennuyers sont aussi moins favorables à l’instauration d’une taxe kilométrique intelligente que les habitants d’autres provinces wallonnes. En effet, 30% des Wallons y sont favorables contre 28% des Hennuyers. Une mesure qui, selon Vias, permettrait pourtant de lutter efficacement contre les embouteillages.