Saint-Ghislain: une nonagénaire abusée par de faux policiers

Elle s’est vue dérober de l’argent et des médicaments.

C’est une triste mésaventure qu’a connue une personne âgée habitant la rue Caron à Saint-Ghislain. Hier midi, deux personnes se faisant passer pour des policiers se sont présentées au domicile de la nonagénaire.

Souffrant de problème de vue et habituée à de nombreuses visites à son domicile liées à son état de santé, la victime ne s’est pas méfiée et a laissé entrer les individus. Ceux-ci lui ont dérobé une boîte contenant de nombreux médicaments et de l’argent.

Suite à ce fait, la Police boraine invite la population et plus particulièrement les personnes âgées à la plus grande prudence face à d’éventuels démarcheurs, «policiers», agents des eaux… qui se présenteraient aux habitations.