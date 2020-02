VIDÉO | Très ému, Evenepoel dédie sa victoire à Maes, qui le remercie: «Une telle classe, c’est nouveau»

À nouveau épatant sur les routes du Tour de l’Algarve, Remco Evenepoel a dédié sa victoire à Nikolas Maes, victime d’un drame familial. Un geste qui a touché le coureur de Lotto-Soudal.

Remco Evenepoel n’en finit plus d’épater les observateurs. Victorieux pour la 8e fois de sa carrière et la 3e fois de la saison ce jeudi lors du Tour de l’Algarve, le prodige belge a également fait parler de lui hors du vélo.

Au moment de l’interview, le coureur de 20 ans a dédié sa victoire à son compatriote Nikolas Maes et à sa femme, qui ont perdu leur deuxième fils dès la naissance. «Cette victoire est pour lui et sa femme et je lui donnerai aussi des fleurs. Je pense qu’il y a des choses plus importantes dans la vie que le cyclisme et c’est pourquoi je dédie cette victoire à sa famille», a-t-il déclaré, les larmes aux yeux.

Het interview van @EvenepoelRemco direct na z’n overwinning getuigt van een mooi mens achter een topcoureur! 👌 #VAlgarve2020 pic.twitter.com/kdoTuxY3bj — Bas Tietema (@BasTietema) February 20, 2020

Le coureur de Lotto-Soudal, dont les qualités d’équipier ne sont plus à démontrer au sein du peloton, a tenu à répondre à Remco Evenepoel sur les réseaux sociaux. «J’ai vu de nombreux leaders dans ma carrière, mais voir quelqu’un d’un si jeune âge afficher une telle classe sur et hors du vélo est nouveau pour moi. Ma femme et moi te remercions d’avoir dédié ta victoire à notre deuxième fils Maurice. Nous admirons ta personnalité», a tweeté l’ancien coureur de Quick-Step.

@EvenepoelRemco, ik heb in mijn carrière al veel kopmannen zien passeren, maar iemand op zo'n jonge leeftijd zo'n klasse zien etaleren zowel op als naast de fiets is nieuw voor mij. (1/2) pic.twitter.com/m34AgzRmNB — Nikolas Maes (@nikolas_maes) February 20, 2020