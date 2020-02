Manhay : la dotation de la zone de secours augmente de 240 000 €

240 000 €, c’est la participation financière de la commune de Manhay pour la zone de secours cette année.

C'est une augmentation de 15 % par rapport au dernier exercice. Le commandant de zone, Stéphane Thiry, avait répondu favorablement à l’invitation du collège pour expliquer les enjeux notamment financiers, de ladite zone.

Dans un exposé très clair, très précis, l’officier a fait part des difficultés de la zone, de ses spécificités, de ses défis. Il ne le conteste pas : cette augmentation de 15 % est importante pour les communes. Mais, chiffres à l’appui, on est encore loin des montants cumulés versés par les communes avant la création de cette zone unique.

À l’issue de son intervention, le bourgmestre Marc Generet note : « Il est important de bine communiquer sur cette augmentation de 15 %. Elle n’est pas le fait du hasard ou de dépenses inconsidérées de la zone. Il y a des efforts conséquents au sein de cette zone. »

Dans la minorité, Pascal Daulne s’interroge : «Pour les Communes, cela a un coût. Il est assez interpellant pour les gestionnaires des communes. L’argent, il faut aller le chercher quelque part. Ne serait-il pas plus logique que les communes plus urbaines payent plus ? » Réponse du commandant Thiry : « Je ne suis pas le bon interlocuteur à ce sujet. Les clefs de répartition, je ne les fixe pas. »

