Accident mortel sur la N63 à Modave: une Marchoise de 36 ans perd la vie

La route du Condroz a été le théâtre d’un accident mortel ce vendredi matin. Une voiture qui circulait vers Marche a percuté un poteau, à Modave. L’automobiliste est décédée sur le coup.

La victime est une Marchoise de 36 ans, dont l'identité n'est pas encore connue.

La nationale, fermée dans le sens Liège-Marche, devait rouvrir vers midi.

L’accident est survenu ce vendredi matin vers 8h sur la N63 dans le sens Liège-Marche, juste avant la sortie Bois-et-Borsu. Pour une raison indéterminée, une Citroën Saxo a perdu le contrôle et a percuté un poteau dans lequel elle s’est encastrée.

Les pompiers de la zone Hemeco sont descendus sur place avec une ambulance, un véhicule d’officier et une autopompe. L’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne est également intervenu.

À l’arrivée des secours, l’automobiliste était déjà décédé et ce matin, les pompiers étaient occupés à une opération de désincarcération de la victime. Le parquet a été prévenu et doit descendre sur place. On ne connaît pas encore les circonstances du drame.

La route du Condroz a été totalement fermée.