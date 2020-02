VIDÉOS | Europa League: Dendoncker et Casteels s’imposent, des anciens de Pro League s’illustrent

En plus de Bruges et Gand, d’autres Belges et ex-joueurs de notre championnat étaient en action ce jeudi soir. On fait le bilan.

Homme providentiel de l’Inter avec un but et un assist, Romelu Lukaku a permis aux Italiens de repartir de Ludogorets avec les trois points. Si «Big Rom» est le seul Belge à s’être montré décisif ce jeudi, plusieurs «belgicains» se sont également illustrés.

Wolverhampton, avec Leander Dendoncker à partir de la 61e minute, a pris une large option sur la qualification en l’emportant facilement à domicile face à l’Espanyol de Barcelone (4-0) en manche aller des seizièmes de finale de l’Europa League de football. Le Portugais Diogo Jota a inscrit un triplé (15e, 67e, 81e) tandis que son compatriote Ruben Neves (52e) a également apporté sa pierre à l’édifice.

Un goal et... un auto-goal pour Thelin

Dans le même temps, Wolfsburg, avec Koen Casteels entre les perches, s’est imposé aussi dans son stade, jeudi soir, mais plus difficilement face à Malmö (2-1). Les Suédois ont même ouvert la marque deux minutes après le retour des vestiaires grâce à un penalty d’Isaac Kiese Thelin, prêté par le Sporting d’Anderlecht. Les Allemands n’ont pas douté longtemps car Josip Brekalo a égalisé dans la foulée (49e). Le but de la victoire de Wolfsburg est arrivé des pieds de ... Thelin qui a poussé malencontreusement le cuir au fond de ses propres filets peu de temps après l’heure de jeu (62e).

Enfin, les Néerlandais de l’AZ, sans Stijn Wuytens qui s’est occasionné une blessure musculaire dimanche dernier en championnat mais avec l’ancien genkois Marco Bizot entre les cages, ont arraché le match nul à domicile face aux Autrichiens de LASK Linz (1-1).

Hagi et Kamada s’éclatent hors de nos frontières

Menés 0-2 par les Portugais de Braga, les Glasgow Rangers ont réussi à inverser la vapeur. Et le coach Steven Gerrard peut remercier Ianis Hagi. Le Roumain, prêté par Genk, a inscrit un doublé: une frappe du gauche et un coup franc du droit et a permis aux Ecossais de s’imposer (3-2).

Il faudra également compter sur les demi-finalistes de la dernière édition de l’Europa League: l’Eintracht Francfort. Les Allemands n’ont pas fait dans le détail en recevant le Red Bull Salzbourg, terrassé 4-1. Les coéquipiers de Kevin Trapp ont pu compter sur leur milieu de terrain japonais, Daichi Kamada. L’ancien joueur de Saint-Trond a inscrit un triplé en moins d’une heure.