Qui, selon vous, est le latéral gauche de la décennie à Huy-Waremme?

Coup d’oeil sur le règlement

Désigner les meilleurs joueurs de notre arrondissement lors de l’actuelle décennie. L’objectif est ambitieux mais c’est celui que s’est assigné la rédaction sportive de l’Avenir Huy-Waremme tout au long de l’année 2020. En clair, on va remonter le temps dans les prochains mois pour vous proposer, poste par poste, les meilleurs joueurs passés par chez nous depuis le 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2020.

C’est ce vendredi 24 janvier que ce jeu sera officiellement lancé dans notre journal. Une fois encore, on va mettre les petits plats dans les grands pour l’occasion à la fois dans notre version papier mais aussi sur notre site internet www.lavenir.net et la page Facebook de l’Avenir Huy-Waremme. Dès aujourd’hui, on commence avec les 5 gardiens présélectionnés par la rédaction sportive. Via notre site internet et notre page Facebook, donc, ce sera ensuite à vous, chère lectrice, chère lecteur, de désigner le vainqueur en déposant votre voix sur le candidat de votre choix. Les votes sont ouverts dès ce vendredi 24 janvier midi jusqu’au vendredi 31 janvier, midi également. Nous dévoilerons le nom du vainqueur dans le journal du vendredi 14 février. Ce sera le même principe chaque fin de mois mais avec une autre place qui sera concernée. Le tout dans un 4-3-3 qui convient parfaitement aux joueurs présélectionnés. En décembre prochain, une fois que les onze joueurs seront connus, on dévoilera également le nom du coach de la décennie, lui aussi à choisir dans le lot de 5 présélectionnés.

Avant de vous soumettre ces 5 joueurs par poste, la rédaction sportive a donc opéré une sélection. Qui fut loin d’être facile tant de superbes joueurs sont passés par chez nous ces 10 dernières années. On a dû laisser du lourd sur le carreau, mais c’est le jeu. Trois critères principaux ont orienté notre choix. D’abord, logique, il fallait que le joueur en question ait évolué dans notre arrondissement au moins 3 saisons sur les 10 . Ensuite, priorité a été donnée à des joueurs ayant essentiellement évolué en nationale même si, vous le verrez tout au long de l’année, plusieurs joueurs de provinciale se sont glissés dans ces tops 5 de luxe. Enfin, afin de brasser le plus large possible, on a décidé, dans la mesure du possible, d’éviter que deux joueurs du même club ne soient dans les 5 présélectionnés par poste.

Bref, la bataille va être rude et belle entre ces grands joueurs de chez nous bourrés de talent. Avec, en fin d’année, un événement, que l’on tient secret pour le moment, afin de clôturer ce concours historique. Du coup, on vous attend toutes et tous sur www.lavenir.net/onze-2011-2020-hw