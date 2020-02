Le Danois Braithwaite recruté par le Barça comme joker médical, sa clause libératoire fixée à 300 millions d’euros

Ce sera Braithwaite: le FC Barcelone a recruté l’avant-centre international danois de Leganés Martin Braithwaite (28 ans) comme joker médical d’Ousmane Dembélé (blessé à la cuisse droite), jusqu’en 2024

«Le joueur signera un contrat avec le club pour ce qu’il reste de la saison et quatre années en plus, jusqu’au 30 juin 2024, avec une clause libératoire de 300 millions d’euros», est-il précisé dans un communiqué du club catalan.

Selon le communiqué, le Barça a déboursé «18 millions d’euros» pour débloquer la clause libératoire du joueur qui a été présenté au Camp Nou jeudi soir sous ses nouvelles couleurs.

«Mon ambition a toujours été de jouer à ce niveau et quand on persévère et qu’on est positif, les choses finissent par arriver», a déclaré Martin Braithwaite après avoir paraphé son contrat.

Il s’est dit «très heureux d’être ici parce qu’en tant que footballeur, c’est l’une des plus grandes choses qui puisse vous arriver de jouer pour le meilleur club du monde».

«Règlement injuste»

Le départ de Braithwaite est un coup dur pour la «Lega», entraînée par le Mexicain Javier Aguirre, après le départ en janvier de l’attaquant international marocain Youssef En-Nesyri pour le Seville FC.

Contrairement à Barcelone qui a fait valoir un recrutement en qualité de joker médical, le club de la banlieue de Madrid, actuel 19e de Liga et en lutte pour son maintien, n’est pas autorisé à recruter de nouveau joueur. Leganés a déposé une demande de recrutement auprès de la Ligue et de la Fédération mais il y a peu de chance qu’elle aboutisse.

«Nous estimons le règlement injuste», a déclaré jeudi le directeur général de Leganés, Martin Ortega, tout en soulignant que «l’attitude de Barcelone a été correcte».

«Nous avons payé la clause conformément au règlement, mais nous pensons qu’il devrait être révisé car il n’est pas juste que Leganés ne puisse dès lors recruter», a admis le président du Barça, Josep Bartomeu.

Pénurie d’attaquants

L’entraîneur barcelonais Quique Setién espère bien pouvoir compter sur l’attaquant international danois (7 buts en 39 sélections) dès ce week-end, pour la réception d’Eibar (18e de Liga) au Camp Nou, avant le 8e de finale aller de Ligue des champions des Blaugranas mardi à Naples.

Braithwaite a été approché pour combler un trou béant chez les Barcelonais: après les graves blessures de l’ailier international français Ousmane Dembélé (opéré d’une «rupture totale du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite» le 11 février et absent six mois) et de l’avant-centre international uruguayen Luis Suarez (opéré du ménisque externe du genou droit le 12 janvier et absent jusqu’à mi-mai), seuls Antoine Griezmann, Lionel Messi et la jeune pépite Ansu Fati étaient encore disponibles pour couvrir les postes offensifs.

Martin Braithwaite (27 matches, 8 buts et une passe décisive toutes compétitions confondues cette saison), définitivement transféré de Middlesbrough (D2 anglaise) à Leganés l’été dernier pour 5 M d’EUR après plusieurs prêts, est connu en France pour ses passages à Toulouse (2013-2017) et Bordeaux (de janvier à juin 2018, en prêt).