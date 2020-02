Régionale bruxelloise du MR - G.-L. Bouchez se réjouit de travailler avec D. Leisterh au redéploiement du MR à Bruxelles

(Belga) Le président du MR Georges-Louis Bouchez a félicité jeudi soir le nouveau président de la régionale bruxelloise du MR David Leisterh, élu dès le premier tour. Il a dit se réjouir de pouvoir travailler avec celui-ci "au redéploiement du MR dans la capitale où le chantier à mener est colossal".

"Je sais qu'il a les qualités, le talent et l'enthousiasme pour travailler. Je lui dis à demain matin pour commencer le travail sans attendre. Le MR est en marche, le MR de Bruxelles est prêt à reconquérir les 19 communes et donc tous ensemble, prévoyons un avenir de progrès et de liberté", a commenté M. Bouchez dans une courte séquence vidéofilmée. Le député régional et président du CPAS de Watermael-Boitsfort David Leisterh a été élu jeudi soir à la présidence de la régionale bruxelloise du MR, l'emportant avec 65,9% des voix émises par des militants lors d'un vote à bulletin secret organisé au siège du parti, a-t-on appris de source officielle au MR. Il l'a emporté devant son principal challenger, le bourgmestre d'Uccle, Boris Dilliès, crédité de 33,6% des voix. Selon Georges-Louis Bouchez, plus de 45% des militants bruxellois du parti libéral se sont déplacés pour prendre part au vote. (Belga)