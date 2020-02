Europa League - Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) a vu deux buts étranges

(Belga) "Ce fut un match difficile contre une équipe bien organisée", a expliqué l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, après le match nul 1-1 au Club Bruges au terme de la rencontre aller du seizième de finale de l'Europa League.

"Ce n'était pas le meilleur match, avec un peu de laisser-aller", a estimé le Norvégien. "Mais le terrain et les conditions - le vent et la pluie - n'ont pas aidé. Les deux buts qui sont tombés ce soir étaient un peu étranges. Il y avait un manque de concentration dans les deux équipes". Martial fut la plus grande menace à Manchester United. L'attaquant français a marqué son 14e but de la saison. "Jusqu'à son but, il n'était pas vraiment dans le jeu", a déclaré Solskjaer. "Ce fut une soirée frustrante pour Martial, car nous ne l'avons pas suffisamment servi en position. Il n'y avait pas assez de gens qui couraient autour de lui. Mais après son but, il a forcé Mignolet à une bonne parade". ManU a l'avantage avec ce résultat avant le match retour de jeudi prochain à Old Trafford. "Le Club Bruges doit venir marquer des buts chez nous. Nous sommes prêts". Avant cela, Manchester United accueille Watford dimanche en match de la 27e journée de la Premier League. . (Belga)