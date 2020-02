En s’inclinant par le plus petit des écarts, La Gantoise conserve toutes ses chances de qualification au retour. Mais les coéquipiers du capitaine Odjidja pourront avoir des regrets, à l’instar de leurs collègues brugeois plus tôt. Meilleurs dans le jeu, ils auraient mérité le nul. Mais pour l’obtenir, il aurait fallu se montrer plus concret offensivement et défensivement…