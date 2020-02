Ouchan passe de Braives à Hannut

Hassan Ouchan évoluera à Hannut la saison prochaine sous les ordres de Manu Christiaens. Un top transfert.

C’est encore un beau transfert, un de plus que vient de signer Hannut. Après Laurent Père plus tôt dans la journée, c’est au tour de Hassan Ouchan de filer, lui aussi, à Hannut en vue de la saison prochaine. Fort d’un C.V. monstrueux et d’une carte de visite que peu de joueurs de notre arrondissement peuvent se targuer d’avoir, Ouchan voulait un nouveau défi. « Jamais je ne dirai un mot de travers sur Braives, assure l’ancien arrière latéral gauche de Verlaine dont la venue a été possible par Vincent Lugand qui va intégrer la structure sportive du club hannutois prochainement. Mais oui, je voulais encore un autre défi, un défi plus ambitieux. Et le discours de Manu Christiaens, qui veut construire une belle équipe, m’a vraiment plu. Il veut allier expérience et audace. Et ça, j’aime. »

Voilà un top transfert pour Hannut qui va pouvoir compter sur le fighting-spirit d’un défenseur bourré de talent et d’envie.